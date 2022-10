Finisce 1-1 la partita tra Avellino e Audace Cerignola. In vantaggio i campani con il gol dell’ex Napoli Marcello Trotta su calcio di rigore. A pareggiare i conti per i pugliesi, rimasti in dieci al 62′ per il rosso di Gonnelli, il gol di Malcore all’88’.