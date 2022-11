La partita tra Avellino e Taranto, valida per la 15^ giornata del girone C del campionato di Serie C, è finita 4-0 in favore dei lupi. A segno Marcello Trotta con una doppietta, poi Casarini e Murano. Valerio Labriola, centrocampista del Napoli in prestito al Taranto, è stato sostituito all’89’.