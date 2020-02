Pareggio in Puglia per l'Avellino Pubblicato il alle 17:05 da •

Come per la Casertana, anche per l’Avellino è arrivato un pareggio per 1-1, sul campo del Bisceglie. Stavolta, però, i gol sono arrivati entrambi nel primo tempo. Per i lupi rete di Di Paolantonio, mentre cinque minuti dopo i pugliesi hanno pareggiato con Montero. L’Avellino non vince dal 15 dicembre, quando batté il Monopoli per 0-2.