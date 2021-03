I ragazzi di Colella portano a casa un importante risultato in chiave salvezza. Raggiunti i 31 punti in classifica e stoppata una formazione di metà classifica. Ecco i marcatori: 35′ Buric, 76′ Pellizzari, 90′+2 Grandolfo. Zanoli è rimasto in panchina, mentre Sgarbi è ancora out per infortunio.