Serie C, Girelli: “Il nostro campionato non può andare avanti”

In attesa di capire se la Serie A potrà veramente ripartire, come sembra possa essere nonostante le polemiche delle ultime ore, per la Serie C sembra esserci poco spazio di manovra: a sostenere questa tesi è Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva.

Queste le sue parole: “Per noi è irrinunciabile è che il campionato non può andare avanti, non ci sono le condizioni per la sicurezza sanitaria. Per le promozioni in B non c’è una soluzione che può trovare un accordo totale se non si gioca. Il criterio della media punti che abbiamo utilizzato è stato sperimentato anche in passato, non ho pensato di provarne altri, perché a nessuno avrei tolto il dubbio che a classifica presente un criterio avrebbe favorito una squadra o un’altra. Le retrocessioni sono in punto più critico, per procedere abbiamo due criteri, ancorarci alle norme federali o scegliere soluzioni che creassero meno problemi possibili. Non so se abbiamo sbagliato o meno, ritengo di no, ma abbiamo scelto il combinato disposto di blocco delle retrocessioni e promozione di nove squadre dalla Serie D, bloccando i ripescaggi dai dilettanti”.