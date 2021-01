Serie C, Girone A Pro Vercelli-Carrarese 3-1: Zerbin in gol

Termina 3-1 Pro Vercelli-Carrarese, match valevole per il diciannovesimo turno del Girone A di Serie C. Al 14′ l’azzurrino Zerbin porta in vantaggio i padroni di casa. Immediata la risposta ospite, Pavone firma il pareggio un minuto dopo. Al 26′ Comi riporta in vantaggio la Pro Vercelli dagli 11 metri. Della Morte sigla poi il 3-1 finale al 37′. Ottima gara di Alessio Zerbin, in prestito dal Napoli, autore del primo gol dei suoi. Schierato quest’oggi esterno destro nel 3-4-2-1 non ha deluso. Sostituito poi al 74′ lasciando il campo per Rolando. Francesco Mezzoni, in prestito dal Napoli, non è stato convocato dalla Pro Vercelli.,