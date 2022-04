Termina 2-2 la gara tra Gubbio e Pistoiese, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, girone B. In vantaggio 2 a 0 con i gol messi a segno nella ripresa da Vano e Suciu, gli arancioni si fanno rimontare dalla formazione umbra prima con Signorini che di testa accorcia le distanze, poi dalla zampata in mischia di Redolfi che in zona Cesarini beffa gli uomini di mister Alessandrini. 90 minuti in campo per Mezzoni, sostituito a pochi istanti dal novantesimo.