Serie C, i giovani del Napoli impegnati nel sabato della quinta giornata

I giovani in prestito dal Napoli Primavera sono stati impegnati in questo sabato di Serie C, quinta giornata.

Negative le prestazioni di Coli Saco e Vergara nella sconfitta subita dalla Pro Vercelli nel derby delle risaie contro il Novara. Entrambi sostituiti (Vergara all’intervallo, Coli Saco al 56′), dopo un inizio promettente, non sono riusciti ad evitare una sconfitta importante e sentita.

Ottima prestazione quella di Mezzoni nella netta vittoria per 3-0 del suo Ancona contro la Vis Pesaro. Nonostante l’ammonizione ricevuta al 47′ minuto, si rende spesso pericoloso nell’area avversaria.

Costanzo è stato in panchina per tutta la partita. Vittoria comunque convincente per la sua Alessandria ai danni della Carrarese per 2-1.