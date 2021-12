Altra partita, altra sconfitta per il Legnago Salus che nel match di girone A di Serie C valido per la ventesima giornata ha perso per 2-0 in casa del Mantova. Dopo soli 9′ sblocca il risultato Paudice, ci pensa poi Checchi al 74′ a chiudere la pratica e ad abbattere il Legnago, che nelle ultime sei partite ha totalizzato appena 4 punti. Un tempo per Lorenzo Sgarbi, in prestito dal Napoli, che non è riuscito a evitare il ko insieme ai suoi compagni.