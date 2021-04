Serie C, Modena-Arezzo 3-1: Prezioso in campo per 62′

Dopo la sconfitta subita nella scorsa giornata, il Modena ritrova il successo nel match odierno contro l’Arezzo valido per la 34^ giornata di Serie C, girone B. Padroni di casa che si ritrovano ad inseguire gli avversari dopo appena 22 minuti di gioco che trovano la rete dello 0-1 con Perez. Vantaggio che viene vanificato dopo appena 5 minuti, con gli emiliani che agguantano il pareggio ad opera di Zaro. Partita che viene decisa poi nel finale con i gialloblu che trovano il vantaggio con Gerli al 79′ e il decisivo 3-1 al 92′ grazie all’ex Brescia, Felipe Sodinha. Solo 62′ per Mario Prezioso, centrocampista del Napoli in prestito al Modena.