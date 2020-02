Derby bellissimo in Puglia tra Monopoli e Bari. Le due squadre, rispettivamente terza e seconda in classifica, si sono date battaglie al Veneziani: la partita è finita in parità 2-2, con il Bari che al 67′ è rimasto in 10 per l’espulsione di Perrotta. Per la squadra di casa sono andati in rete Fella e Jefferson, mentre per il club di De Laurentiis hanno segnato Antenucci e Sabbione.