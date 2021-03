Serie C, pokerissimo Matelica contro il Legnago Salus. Titolare Zanoli, non convocato Sgarbi

Sconfitta sonora quella di oggi per il Legnago Salus, in campo per la ventinovesima giornata di Serie C, girone B in casa del Matelica. I padroni di casa vanno in vantaggio dopo appena 12′ con Leonetti, per poi raddoppiare al 39′ con Balestrero. A inizio ripresa, al 46′, il Matelica cala il tris con Moretti, prima di subire il gol della bandiera di Grandolfo, a segno per il Legago Salus su calcio di rigore. Nel finale c’è spazio anche per la doppietta di Leonetti (82′) e la rete di Volpicelli (85′). Partecipa alla disfatta dei suoi l’azzurro Zanoli, in prestito dal Napoli e titolare quest’oggi, mentre è fuori dai convocati l’altro azzurro Sgarbi.