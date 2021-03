Finisce 1-1 il match in programma oggi tra Lecco e Grosseto, valido per la trentesima giornata di Serie C, girone A. Succede tutto nel secondo tempo e a portarsi in vantaggio per primi sono i padroni di casa, che al 61′ fanno 1-0 grazie al gol dell’ex Napoli Liguori. Gli uomini di Magrini, però, ci credono fino alla fine e, quando l’epilogo sembrava ormai scritto, al 91′ trovano un insperato pareggio con Simeoni. In campo solo nel finale l’azzurrino Russo, in prestito dal Napoli al Grossetto.