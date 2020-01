Sconfitta in casa per la Vibonese contro la Cavese per 0-1. Decisivo il gol di Spaltro per gli ospiti. D’Ignazio, di proprietà del Napoli in prestito alla Cavese, è rimasto in panchina per tutta la gara. Mario Prezioso, anch’egli di proprietà dei partenopei ma in prestito alla Vibonese, non ha preso parte al match perché squalifcato.