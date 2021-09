Serie C, Vibonese-Turris 1-4: bellissima vittoria per gli ospiti

E’ terminata la diretta di Vibonese Turris. Grazie ad un primo tempo perfetto, i campani conquistano il successo nella quinta giornata del girone C di Serie C. Sette minuti di fuoco, quelli della formazione allenata da Bruno Caneo, in cui ha realizzato tre reti e spianato la strada verso il successo. Seconda vittoria in campionato per la Turris, che si affaccia nella parte alta della classifica con 7 punti. Per i campani hanno segnato Giannone su rigore, autogol di Vergara, Leonetti e Loretto. Per i padroni di casa ha segnato Mauceri.