Serie D, k.o. interno per il Portici: il Bitonto passa per 0-2. Titolare Vitiello, assente De Martino

Rimedia un brutto k.o. interno quest’oggi il Portici, che è sceso in campo contro il Bitonto. Gli ospiti, più avanti in classifica, mettono le cose in chiaro sin da subito e si portano in vantaggio dopo appena 2′ grazie al gol di Lattanzio, per poi archiviare la pratica già al tramonto del primo tempo, siglando il raddoppio con Biason (41′). Gioca titolare l’azzurrino Vitiello, in prestito dal Napoli al Portici, mentre è fuori dai convocati De Martino, anch’egli tra le fila della rosa guidata da Domenico Panico.