Serie D, Nocerina-Gladiator 2-1: panchina per Altomare

Dopo una prima frazione senza reti, la gara viene sbloccata al 2′ della ripresa con la Nocerina che si porta in vantaggio grazie alla rete di El Bakhtaoui. I nerazzurri provano a reagire, ma i rossoneri chiudono bene gli spazi e a dieci minuti dalla fine la Nocerina mette in sicurezza il risultato realizzando un calcio di rigore ancora con El Bakhtaoui.

Giunti all’ultimo minuto di gioco il Gladiator prova a rientrare clamorosamente in partita accorciando le distanze con Maraucci, il quale arriva prima di tutti a colpire di testa sul corner di Mascolo. Al 3′ di recupero brivido per la Nocerina che si salva con Volzone bravo a parare una buona punizione calciata da Mascolo. Non basta la reazione finale al Gladiator che non muove la classifica e resta in piena zona play out, mentre i molossi consolidano il quarto posto nel Girone G di Serie D. Altomare è rimasto in panchina per tutto il match.