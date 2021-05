Sconfitta con grande rammarico per il Nola, che nello scontro salvezza del girone G di Serie D rimedia un 1-2 interno contro il Gladiator. I padroni di casa vanno per primi in vantaggio con D’Angelo e pochi minuti dopo hanno l’occasione per raddoppiare su calcio di rigore, sbagliato però da Acampora. Poi sale in cattedra il Gladiator, che d’orgoglio rimonta grazie alle reti di Marzano e Di Finizio. Non convocato l’azzurro Altomare, in prestito dal Napoli al Gladiator.