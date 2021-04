Termina 3-2 la partita, in favore del Sudtirol. Applausi anche per la squadra di casa che, in inferiorità numerica, non ha mai mollato. Ecco i marcatori del match Antonelli e Buric per il Legnago, mentre per il Sudtirol hanno segnato Malomo, Casiraghi e Vinetot. Zanoli è subentrato al 33′, mentre ancora out per infortunio Sgarbi