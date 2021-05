Ai microfoni di Sky Sport ha parlato cosi l’ex attaccante e ora tecnico Andriy Shevchenko. Parla così il calciatore:

“Ho visto Gattuso, sta facendo benissimo. Ha avuto qualche problema, ma sta facendo un ottimo campionato. Per Pirlo non è facile in una Juve in transizione, soprattutto per essere la prima panchina. Pippo Inzaghi ha fatto un buonissimo girone d’andata, ma nel girone di ritorno ha avuto più partite difficili”.