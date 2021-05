Sindaco di Castel di Sangro: “Ritiro del Napoli dal 28 luglio al 7 agosto? Probabile”

Angelo Caruso, Sindaco di Castel Di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Secondo me le date del possibile ritiro qui a Castel di Sangro dipendono anche da quando sarà scelto il nuovo allenatore. 28 luglio – 7 agosto? Probabile, sì. Quest’anno sarà allestito tutto all’esterno del palazzetto e non all’interno. Ovviamente in modo contingentato. Amichevoli? Le amichevoli internazionali forse le faranno fuori, non qui. Qui è tutto un mistero ma non credo che le faremo qui. Al massimo due amichevoli si faranno qui”.