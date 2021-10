“Grande Spallettone, che vuoi vincere tutte le partite? Secondo me devi perdere la prossima in trasferta! (ride, ndr“. E’ ciò che ha detto José Mourinho in diretta nel postpartita di Roma-Empoli e Fiorentina-Napoli su DAZN, strappando una risata in studio e anche allo stesso Spalletti. I due si sono poi salutati affettuosamente con Spalletti che ha detto scherzando: “Stai calmo te…“.