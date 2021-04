Siviglia-Granada, finale incredibile: l’arbitro richiama tutti in campo dopo il triplice fischio

Finale incredibile e mai visto per Siviglia-Granada. Al minuto novantatré l’arbitro della sfida, Burgos Bengoetxea, fischia tre volte e conclude la partita, nonostante avesse concesso quattro minuti di recupero. Il Siviglia festeggia un risultato importantissimo, mentre il Granada accerchia il fischietto spagnolo chiedendo spiegazioni. Qualche attimo di caos, con i giocatori che si scambiano le magliette e iniziano a prendere la via degli spogliatoi, prima che Burgos Bengoetxea ristabilisca l’ordine. L’arbitro, infatti, fischia nuovamente e chiama verso sé i due capitani, che a loro volta richiamano in campo i compagni: la partita ricomincia, con gli ultimi sessanta secondi che vengono disputati in un clima surreale. Il risultato non cambia più, con gli andalusi che vincono 2-1 e strappano i tre punti, volando a -3 dall’Atletico primo, in uno dei finali più assurdi della storia del calcio.