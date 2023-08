Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Genoa ha raggiunto un accordo con il Tottenham per il prestito secco di Tanguy Ndombele. Resta da convincere il centrocampista francese, con il club rossoblù disposto a volare a Londra per convincerlo di persona. La scorsa stagione, Ndombele ha vestito la maglia del Napoli collezionando 40 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 1.261′, con 2 gol e un assist a referto. L’alternativa del Genoa è Berkan Kutlu del Galatasaray.