SKY – AIA, Rocchi sostituisce Rizzoli: Calvarese resta. Gli arbitri promossi sono cinque

L’edizione online di Sky Sport ha fatto luce sui nuovi ruoli dell’Associazione Italiana Arbitri. Calvarese resta ancora a diposizione, il designatore arbitrale sarà Rocchi al posto di Rizzoli. Sono stati promossi 5 arbitri dalla C: Colombo, Cosso, Marcenaro, Miele e Zufferli:

“Giampaolo Calvarese nella prossima stagione sarà ancora a disposizione del designatore arbitrale, che salvo ribaltoni dell’ultimo minuto sarà Gianluca Rocchi. E’ questo il riassunto della giornata arbitrale che all’ora di cena ha visto la formalizzazione dei cosiddetti “nuovi ruoli”: l’organico di serie A e B cresce di una unità, visto che sono stati promossi 5 arbitri dalla C (Colombo, Cosso, Marcenaro, Miele e Zufferli) e ne sono stati dismessi 4 (Amabile, Illuzzi, Robilotta e Ros), e continuerà ad annoverare tra le proprie fila Calvarese, finito nel mirino della critica per la direzione di Inter-Juventus del maggio scorso. Il teramano, 45enne, potrà giovarsi delle norme transitorie recentemente introdotte che innalzano a 46 anni i limiti di età per i direttori di gara di serie A/B. Formalmente ancora in organico anche La Penna e Pasqua, che però hanno chiuso la stagione senza arbitrare per la sospensione cautelare disposta – e ancora in corso – a seguito del procedimento disciplinare sui sospetti rimborsi spese falsificati. Da segnalare la promozione in CAN, a titolo onorifico, alla memoria di Daniele De Santis, il giovane arbitro della sezione di Lecce scomparso lo scorso 21 settembre in circostanze tragiche. “Per lui sarebbe stata la stagione del definitivo salto di qualità – si legge nella motivazione – avrebbe sicuramente concorso con i migliori per la promozione“.