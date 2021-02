Ultime di formazione in casa Atalanta in vista del match con il Napoli. Assente Hateboer, non recupera neanche Maehle e per Gasperini c’è emergenza sulla fascia.

Oltre a Gosens dall’altro lato è favorito il brasiliano Toloi, centrale utilizzato in posizione di emergenza, favorito sul giovane Ruggeri. Lo riporta Sky.