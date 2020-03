Sky, Condo’: “L’idea playoff sarebbe carina, ma serve una condizione. Martedì penso si chiuderà tutto”

“Detto che secondo me tutto quello che si sta facendo lo si fa per portare a termine il campionato, ricordandoci che oltre il 30 giugno non si può andare perché i contratti dei calciatori, l’idea dei playoff è divertente ma a una condizione: i quattro club che per me andrebbero ammessi dovrebbero firmare la loro accettazione della formula. Capisco perfettamente che in questo sistema di campionato possano girare le scatole a chi chiude davanti quella che diventerebbe una regular season. Pensate all’Atalanta, che sta vivendo un periodo di forma incredibile e sarebbe pericolosissima per le altre tre”.

Condò ha anche aggiunto un’indiscrezione: “Mi è stato detto che ci sono alcuni Paesi, in primis Turchia e Russia, che spingerebbero per proseguire l’attività, a quanto pare non hanno la percezione di quello che sta succedendo. Ma credo che martedì si chiuderà tutto”.