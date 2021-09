Ai microfoni di Sky Sport ha parlato cosi il giornalista Paolo Condo’. Ecco le sue parole:

“Questo campionato non è un campione predefinito. Il Napoli non lotta solo per la Champions e lo dimostra che nell’ultima giornata di mercato ha trattenuto Petagna e Ounas che hanno dato la vittoria con il Genoa. De Laurentiis potrebbe ritenere di mandare un po’ in difficoltà il bilancio ma questa può essere la stagione in cui si punta al titolo”.