Sky – Costacurta: “Gattuso è arrabbiato per la partita di andata. Si aspettava una reazione”

L’ex calciatore del Milan e adesso opinionista, Alessandro Costacurta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky sul suo ex compagno rossonero, adesso tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole: “E’ arrabbiato anche per la partita dell’andata. Il Granada nelle ultime partite aveva vinto solo in Coppa del Re contro una squadra di terza serie. Rino si aspettava qualcosa di più dalla squadra e non vede quella reazione che era intrinseca in lui nei suoi giocatori, questo giustamente lo disturba. Gattuso non si è mai lamentato per i tanti infortuni e questa è una mentalità davvero apprezzabile”.