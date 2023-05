SKY, Di Marzio: “Secondo me Giuntoli può andar via”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria dello Scudetto del Napoli con il pareggio contro l’Udinese: “Il Napoli rischia di perdere seriamente Cristiano Giuntoli, che è il terzo anello di questa sinergia vincente con Spalletti e De Laurentiis. Oggi se ti dovessi dire, per me Giuntoli non rimarrà direttore sportivo del Napoli, e va alla Juventus. Secondo me oggi, più che Spalletti è Giuntoli quello che ha la voglia di una nuova sfida. Quindi andando via Giuntoli come penso, è chiaro che De Laurentiis dovrà fare di tutto per convincere Spalletti a rimanere col sorriso e a dargli le garanzie. Mi riferisco non solo a garanzie tecniche, ma mi riferisco a cose successe nella quotidianeità della gestione del Napoli. Spalletti vorrà mettere determinati puntini sulle i. Il presidente deve essere bravo a dargli quelle sicurezze, che evidentemente durante l’anno Spalletti non sempre ha avuto”.