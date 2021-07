Sky – Emerson Palmieri-Napoli, ci può essere la svolta. La situazione

Emerson Palmieri è il primo obiettivo di mercato per il Napoli. Sul suo sito ufficiale, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio aggiorna la trattativa: “Negli ultimi giorni la pista Inter, seppur sempre viva, si è raffreddata. Mentre è aumentato come detto l’interesse del Napoli, su segnalazione del nuovo allenatore. Prima la società di De Laurentiis dovrà completare alcune operazioni in uscita, fra tutte Mario Rui che occupa anche lo stesso ruolo in campo e cercare di strappare al Chelsea la formula più vantaggiosa per l’acquisto: il Napoli vorrebbe un prestito con diritto di riscatto o al massimo con obbligo condizionato alle presenze del giocatore, ma non sarà per niente facile.

La regia di Zahavi per facilitare le trattative.

Il Chelsea è notoriamente bottega cara per quanto riguarda i suoi giocatori in uscita (e qui abbiamo spiegato perché) e difficilmente abbassa le proprie pretese nelle cessioni. Anche per questo motivo, l’agente di Emerson, Fernando Malta, ha incaricato Pini Zahavi alla gestione totale del giocatore nel mercato internazionale.

Zahavi, agente israeliano fra i più importanti del panorama internazionale, ha connessioni importanti sia con il calcio inglese, iniziate fra la fine del secolo scorso e l’attuale quando ha curato i trasferimenti di Rio Ferdinand e Jaap Stam tanto per citarne due, sia con Roman Abramovič in particolare.

Il rappresentante di Robert Lewandowski è infatti molto rispettato e ascoltato dal presidente del Chelsea e nel suo nuovo ruolo potrebbe così facilitare la trattativa per l’uscita di Emerson dal club londinese. Spalletti spera in direzione Napoli, il mercato presto indicherà dove”.