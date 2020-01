SKY -Fiorentina, Cutrone in 48 ore. Obiettivo Juan Jesus per la difesa

La Fiorentina è uscita da Bologna con un punto. Una beffa, perché la rete di Orsolini al 94′ ha rimandato ulteriormente l’appuntamento con la vittoria, che manca ormai da otto partite. Iachini, che ha preso il posto di Montella, tornerà in campo domenica contro la Spal, prima di affrontare l’Atalanta in Coppa Italia. Una mano serve anche dal mercato, dove Pradè e Barone lavorano per rinforzare la rosa.

L’obiettivo è l’attaccante. La Fiorentina in questo momento è concentrata su Cutrone, che ha salutato l’Italia in estate destinazione Premier League. Il classe 1998, però, potrebbe presto lasciare il Wolverhampton. Nelle prossime 48 ore i viola possono chiudere la trattativa per l’ex attaccante del Milan. Che, però, non sarà l’unico rinforzo.

Un obiettivo per reparto, infatti. A centrocampo la Fiorentina continua a trattare per Duncan, centrocampista classe 1993 che a Sassuolo sta avendo meno spazio rispetto agli anni scorsi. Si tratta di un’operazione da circa 15 milioni bonus compresi.

In difesa il primo nome di Iachini è quello di Juan Jesus, con il difensore classe 1991 che ad oggi ha giocato solo 194′ in stagione. L’alternativa è sempre Bonifazi, ma sul centrale del Torino c’è anche l’Atalanta.

