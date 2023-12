SKY – Frosinone su Zerbin: agenti al lavoro per convincere il Napoli

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato della possibile cessione di Alessio Zerbin al Frosinone in prestito dal Napoli:

“Il Frosinone continua a lavorare sul mercato. In vista della finestra invernale, il club allenato da Di Francesco, dopo essere vicino a chiudere per l’arrivo di Huijsen dalla Juventus, è interessato anche ad Alessio Zerbin.

Zerbin, di proprietà del Napoli, ha già giocato nel Frosinone nella stagione 2021-22, in Serie B, con 32 partite, 9 gol e tre assist. L’esterno, sceso in campo solamente tre volte in stagione, ha intenzione di trovare minutaggio e vorrebbe restare in Serie A. Attualmente gli agenti sono a lavoro per spingere il Napoli ad aprire al prestito, opzione non voluta in estate“.