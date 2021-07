SKY – Galatasaray, niente Mario Rui: si chiude per Alioski

Il Galatasaray era interessato a Mario Rui, ma le cose sono cambiate. La trattativa con il Napoli e con l’entourage del giocatore non è decollata, ed è per questo che il club turco ha preferito virare su altri obiettivi. Dopo aver valutato Van Aahnolt, secondo ‘Sky Sport’ è vicino a chiudere per Mario Alioski, che si è svincolato dal Leeds lo scorso 30 giugno.

Galatasaray are set to complete the agreement with Gianni Alioski to sign former Leeds fullback as free agent. 🇹🇷 #Galatasaray #LUFC

Deal at final stages for Alioski to Gala after talks collapsed with Patrick van Aanholt – no agreement on personal terms with the Dutch LB.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2021