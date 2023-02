SKY – Galatasaray-Roma, contatti continui per Zaniolo

Proseguono i conttati tra Galatasaray e Roma per la partenza di Zaniolo direzione Turchia. Le parti non sono ancora vicine, sia sulla cifra del cartellino che sulla clausola d’uscita. Ma si continua a trattare per provare ad arrivare a un’intesa definitiva. I presupposti ci sono da parte di tutti, ora servono ulteriori sforzi per cercare di chiudere. Il giocatore in giornata ha aperto a un suo eventuale arrivo in Galatasaray. La linea della Roma rimane solo e sempre per la cessione a titolo definitivo. Il mercato in Turchia chiuderà mercoledì 8 febbraio.

Fonte: Gianlucadimarzio.com