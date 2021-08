Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, il Genoa in quest’ultima settimana di mercato sta preparando tre colpi per rinforzare la rosa. E’ quasi fatta per l’arrivo di Lammers dall’Atalanta, mentre è stato trovato l’accordo con la Lazio per Caicedo, che non ha ancora dato una risposta definitiva. Un altro acquisto dalla squadra bianoceleste potrebbe essere Fares, per il quale non c’è ancora un accordo col giocatore. Il Genoa incontrerà nella 2^ giornata di Serie A il Napoli.