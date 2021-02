SKY – Genoa-Napoli, ultime sulle probabili formazioni: Insigne proverà a stringere i denti

Secondo quanto riportato da Sky Sport a proposito di Genoa-Napoli, gara del 21esimo turno di Serie A in programma domani sera alle ore 20:45, nel Genoa Biraschi, Cassata e Zapata sono tutti sulla via del recupero ma bisognerà aspettare ancora prima di rivederli in campo. La formazione rossoblù è quasi fatta. Ballardini non intende modificare uomini e sistema ma sulla sinistra Pellegrini insidia Czyborra. L’ex Atalanta è ancora in vantaggio. Davanti ci sarà sempre Shomurodov a far coppia con Mattia Destro. Nel Napoli, invece, dopo 21 giorni d’isolamento causa positività, Fabian Ruiz si è negativizzato e torna quindi a disposizione di Gennaro Gattuso. A livello d’infermeria va fatto il punto su Demme e Insigne. Il centrocampista, uscito anzitempo in coppa, sta bene e non dovrebbero esserci brutte sorprese. Con tutta probabilità lo vedremo in campo a Genova. Per Insigne c’è una forte contusione. Il capitano proverà a stringere i denti. Non dovesse farcela, pronto Politano.