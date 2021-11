SKY – Immobile salterà la Juve, potrebbe rientrare con il Napoli

C’era grande attesa per i nuovi esami di Ciro Immobile. Adesso è arrivato anche l’esito degli accertamenti odierni: come riportato da Sky, infatti, dalla risonanza magnetica è emersa una lesione di basso grado al polpaccio sinistro, già comunque in miglioramento. L’attaccante della Lazio si sottoporrà a nuovi controlli nella giornata di mercoledì, ma difficilmente sarà in campo sabato prossimo contro la Juve. Va verso il forfait ovviamente anche per l’impegno di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Il vero obiettivo di Immobile, ora, è tornare a disposizione di Sarri contro il Napoli, il 28 novembre.