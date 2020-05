SKY – Inter, con Mertens sfumato si punta Cavani: la situazione

L’Inter prosegue gli allenamenti al centro sportivo Suning con la squadra divisa in due blocchi. E mentre i nerazzurri intensificano i carichi di lavoro sotto lo sguardo attento di Antonio Conte, Marotta e Ausilio si incontrano per pianificare anche il prossimo mercato in entrata e in uscita. Dopo che Dries Mertens ha scelto di restare a Napoli, anche se manca ancora l’ufficialità, l’Inter può intensificare i contatti con Edinson Cavani. L’uruguaiano del PSG ha un ingaggio alto ma arriverebbe a Milano a parametro zero. Cavani era già stato contattato dall’Inter nei giorni scorsi.

Sull’operazione Inter-Cavani molto dipende anche da Lautaro Martinez. La trattativa tra Inter e Barcellona per l’attaccante argentino procede tra alti e bassi. I contatti tra le due società sono costanti ma resta ancora distanza sulla cifra cash che il Barcellona ha messo sul piatto per portare il numero 10 in Catalogna.

Gli spagnoli non vogliono pagare interamente la clausola del giocatore di 111 milioni, ma chiedono di inserire almeno una contropartita nell’operazione, che comunque procede per trovare l’intesa. In questo senso Junior Firpo ha superato Semedo nel tasso di gradimento dell’Inter, ma c’è ancora la forbice da limare sulle rispettive valutazioni dei calciatori. Attenzione anche ad Alexis Sanchez. Il cileno vuole giocarsi le sue carte nel finale di stagione per provare a convincere i dirigenti nerazzurri a confermarlo nella prossima stagione.

Fonte: Gianlucadimarzio.com