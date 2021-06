SKY – Inter, Emerson Palmieri è la prima scelta per la fascia sinistra

In attesa dell’annuncio dell’ufficialità di Simone Inzaghi, l’Inter si muove, come riporta il sito gianlucadimarzio.com, sul mercato dei giocatori per iniziare a costruire la rosa che sarà a disposizione del nuovo allenatore. Per la fascia sinistra, la prima scelta è Emerson Palmieri. Da poco vincitore della Champions League con il Chelsea, l’ex Roma è in cima alle preferenze anche di Inzaghi e già ci sono stati contatti con il suo entourage. Una pista, questa, che l’Inter seguirebbe fino in fondo anche a prescindere dal futuro di Hakimi e dalla eventuale ricerca di un suo sostituto: il club cerca e vuole un terzino mancino di ruolo e tutto porta al profilo di Emerson Palmieri.