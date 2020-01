SKY – Inter, in chiusura l’affare Ashley Young: Lazaro partirà in prestito

Lo scambio Politano-Spinazzola ormai in chiusura dopo i problemi delle ultime ore, ma il mercato dell’Inter non si ferma all’affare con la Roma. La società nerazzurra è pronta ad abbracciare Ashley Young: trattativa in chiusura con il Manchester United che incasserà 1.5 milioni di euro più bonus per lasciare partire il giocatore a gennaio.

Dopo l’accordo raggiunto con il giocatore nei giorni scorsi, adesso la fumata bianca in arrivo con lo United: Young (classe 1985), il primo esterno bloccato dall’Inter in questo mercato di gennaio, arriverà a Milano tra venerdì e sabato.

L’arrivo di Young rende più chiaro il piano di Conte: il calciatore dello United verrà impiegato come esterno di destra, con Spinazzola invece che agirà sull’out di sinistra. Inter dunque scatenata sul mercato e pronta a chiudere 4 operazioni in questa sessione anziché tre come inizialmente previsto.

Due arrivi – Spinazzola e Young – sugli esterni e una cessione: Valentino Lazaro, infatti, lascerà l’Inter in prestito durante questo mercato di gennaio. Il classe 1996, arrivato in estate dall’Hertha Berlino, ha collezionato fino a questo momento della stagione solo 11 presenze tra tutte le competizioni per un totale di 513’.

Fonte: Gianlucadimarzio.com