SKY – Inter, l’alternativa a Marcos Alonso è Acuna

Sono giorni intensi in casa Inter. I nerazzurri, al momento in testa alla classifica di Serie A con 42 punti insieme alla Juventus, vogliono rinforzare la loro rosa per continuare a puntare allo scudetto. Oltre ai contatti con il Barcellona per Arturo Vidal, la squadra di Conte è anche alla ricerca di un attaccante: Giroud o Llorente potrebbero essere piste percorribili.

Inter attenta anche per rinforzarsi sugli esterni. Primo nome nelle preferenze di Antonio Conte è Marcos Alonso. Il terzino ex Fiorentina lo ha già avuto come allenatore al Chelsea. Trattativa, però, di difficile realizzazione in quanto la richiesta dei Blues per lo spagnolo è molto elevata.

L’alternativa potrebbe essere quindi Marco Acuna dello Sporting Lisbona. Classe 1991, l’argentino quest’anno ha disputato 19 presenze totali, mettendo a segno anche una rete.

Fonte: Gianlucadimarzio.com