SKY – Italia U21, la UEFA ha dato il via libera per poter schierare quattro giocatori

La FIGC ha ottenuto il via libera dalla UEFA per poter schierare insieme alla rosa U20 di Bollini Cutrone, Tonali, Sottil e Ricci. I quattro hanno già contratto in precedenza il virus ed essendone guariti hanno ottenuto quindi il permesso per poter giocare domani contro l’Irlanda, match valevole per le qualificazioni all’Europeo U21.

