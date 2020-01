SKY – Lazio-Giroud, corsa contro il tempo. Blitz di Tare a Londra

Le lancette scorrono e il tempo sembra correre in questo ultimo giorno di mercato, con il gong finale che sarà alle 20. Lazio-Giroud è una di quelle operazioni che assumono i contorni della corsa contro il tempo, in attesa e nella speranza che il Chelsea dia il via libera alla partenza dell’attaccante.

Blitz di Igli Tare a Londra in mattinata (dove è presente anche Manuello, agente di Giroud), per essere sul posto e farsi trovare pronto, lui e il club, in caso di apertura dei Blues. Mentre l’Inter continua a lavorarci da Milano.