SKY – L’interesse del Napoli per Vecino è forte, ma c’è distanza con l’Inter sulla valutazione del riscatto

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista per completare il reparto: il profilo che piace è quello di Matias Vecino. La duttilità tattica dell’uruguaiano è un elemento da non sottovalutare, a Gattuso piace molto poiché è facilmente adattabile sia in un centrocampo a 3 che in uno a 2. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Luca Marchetti a Sky Sport, c’è ancora distanza con l’Inter sulla valutazione del riscatto.

“Interesse molto forte del Napoli per Vecino ma c’è distanza con l’Inter sulla valutazione del riscatto: i nerazzurri ne chiedono 18 mentre il Napoli è fermo intorno ai dieci”. La distanza non è minima dunque, ma le due parti dovrebbero continuare a lavorare in queste settimane per cercare di limare il gap economico che le divide.