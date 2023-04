SKY, Marchetti: “Abbiamo visto un grande Napoli contro il Milan in Champions”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”: “Ieri sera abbiamo visto un ottimo Napoli anche in controtendenza alle ultime di campionato. La gara di ieri è stata decisa da episodi. Io ho visto un Napoli che non ha avuto paura, che ha giocato con grande personalità nonostante la grave assenza di Osimhen e contemporaneamente anche quelle di Simeone e Raspadori. Malgrado queste assenze la squadra ha creato delle occasioni tra le quali quella gigantesca al primo minuto che avrebbe potuto indirizzare la gara in maniera diversa. Ottimo anche il Milan anche se ha giocato più di rimessa rispetto agli azzurri. Il Napoli ha avuto nella conduzione della gara, nonostante tutto quello che gli è accaduto come l’espulsione di Anguissa – che avrebbe potuto far innervosire moltissimo e rovinare il finale di partita – la capacità, la forza, la determinazione, la consapevolezza di doversi riassestare e “rischiare” di pareggiare la gara anche in 10 contro 11. Secondo me è stato veramente un ottimo Napoli con intuizioni tattiche di Spalletti eccezionali dal mio punto di vista. La scelta di Elmas prima punta nell’emergenza mi ha convinto. Se avesse giocato Raspadori, che non ha i 90′ nelle gambe, avrebbe costretto il Napoli a giocare in maniera diversa. Secondo me il Napoli ha giocato molto bene soprattutto in fase difensiva. Spalletti ha schierato un 4-4-1-1 con Zielinski che andava a dare aiuto ad Elmas davanti e con le due ali che, invece, indietreggiavano molto. Tant’è vero che Di Lorenzo spesso era più avanti. Forse ci aspettavamo una gara fatta di strategie tra Pioli e Spalletti visto le tre partite ravvicinate. Il discorso qualificazione è ancora tutto aperto perché il Napoli ha dimostrato di essere in forma, di avere grande qualità. Certo le due assenze sicure che ci saranno martedì pesano – perché si tratta di due titolari importanti, Kim e Anguissa, due giocatori funzionalissimi al gioco del Napoli – come è pesata l’assenza del centravanti”.