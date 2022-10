SKY, Marchetti: “Clausola per Kvaratskhelia? Dovrebbe essere almeno di 200 milioni”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

“Una clausola rescissoria su Kvara si può mettere ma dovrebbe essere più alta di 130mln; almeno 200. Difficile togliere Raspadori ma i giocatori del Napoli – soprattutto quelli nuovi – sapevano che dovevano giocarsi le loro chances per guadagnarsi il posto. Osimhen, che era titolare, dopo aver visto Raspadori e Simeone, si rimette in gioco. L’importante è che avvenga in un clima positivo, nell’interesse del Napoli. La grande qualità che ha messo a disposizione Simeone è quella voglia di far vedere, anche entrando in partita, quanto vali. Lui ha sfruttato tutti i minuti che aveva a disposizione. Tra l’altro è in prestito e deve guadagnarsi sul campo la propria riconferma”.