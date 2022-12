SKY, Marchetti: “Kadioglu può arrivare se parte Zanoli”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “I test amichevoli contano soprattutto per l’allenatore e lo staff tecnico. Non è utile giudicarli come se fossero match di campionato perché sono cose completamente diverse. Se Spalletti dice che ha visto cose buone o meno buone bisogna credere a lui. Probabile che Gaetano a gennaio possa andare a giocare fuori. Per capire quale può essere il progetto su di lui. Per quello che ha fatto vedere lo scorso campionato Gaetano è un calciatore che può giocare con maggiore continuità, anche in serie A. Chiaramente non nel Napoli che ha avuto un exploit incredibile e nel quale non cambierei nulla. Bisogna capire se è più utile tenerlo in rosa oppure se mandarlo a giocare in squadre dove otterrebbe più continuità ma vivrebbe altre sensazioni. Credo che Kadioglu, esterno destro basso del Fenerbahce, potrebbe arrivare se Zanoli andasse via. Se rimanesse il Napoli non avrebbe bisogno. Nell’ipotesi che Zanoli andasse via è chiaro che il club azzurro dovrebbe investire in quella zona di campo, investimento per il futuro. Tutto dipende dal futuro di Zanoli e anche da quello di Demme. In merito a quest’ultimo il nome che circola, Ilic, del Verona, io lo trovo un po’ più offensivo, quasi un trequartista. Mi piace anche Samardzic, ma anche lui ha altre caratteristiche, poi in base alle valutazioni societarie, perchè non è detto che si debba sostituire sempre ruolo su ruolo”.