Sky, Marchetti: “La SPAL non vuole cedere Petagna ma l’offerta del Napoli è molto allettante, Mateta resta l’alternativa”

Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, ha rilascito alcune dichiarazioni aI microfoni di Sky:

“Il Napoli sta cercando un attaccante, facendo un’offerta per Petagna, per questo potrebbe poi cedere Llorente in prestito all’Inter. Giroud aspetta, non è una pista abbandonata, anzi è la più probabile. Ma occhio anche a Llorente se il Napoli fa un attaccante. Petagna? E’ stata alzata l’offerta a 22 milioni più 2 di bonus, ma la SPAL non vuole cederlo perché deve salvarsi e ha aperto solo per l’estate. L’alternativa è Mateta del Mainz”.