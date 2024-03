Sky, Marchetti: “Non capisco pessimismo tifosi Napoli, gli azzurri se la possono giocare”

Attraverso i microfoni di Radio Marte il giornalista Sky Luca Marchetti ha parlato così riguardo Barcellona-Napoli:

“Colgo un certo pessimismo tra i tifosi azzurri, io non sono così pessimista: per me il Napoli se la può giocare perché, se è vero che il Barcellona ha grandi individualità e una grande tradizione, anche il Napoli possiede ottime individualità, come Kvara ed Osimhen che sono in grado di far male al Barcellona. Entrambe le squadre hanno una difesa da registrare e hanno vissuto momenti di difficoltà: ricordiamo le parole di Xavi sull’addio ai blaugrana e le notizie su uno spogliatoio attraversato da diversi problemi che arrivano dalla Spagna”.